Neres a Napoli: ecco cosa ha fatto nelle sue prime due giornate napoletane

Ecco le prime giornate del nuovo acquisto del Napoli David Neres: cena con Conte e tour della città con la moglie Kira.

L’attesa per l’ufficializzazione di David Neres come nuovo acquisto del Napoli è quasi finita. Oggi, il calciatore dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal club partenopeo. Nel frattempo, il Corriere dello Sport offre uno sguardo esclusivo sulle prime due giornate napoletane di Neres.

Arrivato a Napoli lunedì, il giocatore brasiliano ha subito avuto un fitto programma di incontri e eventi. Neres ha incontrato l’allenatore Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna e Antonio Sinicropi, un altro membro della direzione sportiva, durante una cena sulla terrazza del prestigioso George, ristorante del Grand Hotel Parker’s. Questo elegante albergo rappresenta la sua prima dimora napoletana.

Martedì, Neres ha dedicato la mattinata a esplorare il centro storico della città, accompagnato dalla moglie Kira Winona, una bionda tedesca, dalla loro figlia Hope e dalla madre di Kira. Dopo una passeggiata rilassante, il calciatore è tornato al Parker’s per il pranzo, dove ha nuovamente incontrato Conte, Manna e Sinicropi.

Nel pomeriggio, Neres e il suo agente Giuliano Bertolini sono rimasti in albergo mentre Conte e il resto dello staff si dirigevano verso il centro sportivo di Castel Volturno per l’allenamento. La fase di ambientamento di Neres sembra procedere senza intoppi, e ora il calciatore si prepara per la sua prima apparizione con la maglia azzurra.

Il debutto ufficiale di David Neres potrebbe avvenire domenica, alle 20.45, quando il Napoli ospiterà il Bologna allo Stadio Maradona. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto, è previsto che Neres parta dalla panchina, pronto a entrare in campo e dare il suo contributo.