Antonio Conte ferma due Partenze cruciali: “Muoiono qui con me”

Il tecnico del NapolI Antonio Conte ha bloccato Di Lorenzo e Kvaratskhelia: i due azzurri restano incedibili.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha mostrato il suo lato più inflessibile nella gestione della squadra in vista della prossima stagione calcistica. In risposta alle speculazioni sul futuro di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, Conte ha dichiarato categoricamente che i due giocatori resteranno al Napoli, senza possibilità di essere ceduti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico salentino ha espresso in maniera decisa il suo intento di trattenere entrambi i giocatori, considerandoli fondamentali per il progetto del club partenopeo. “È cambiata l’aria. Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me». Al Napoli se lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, tanto per Di Lorenzo quanto per Kvara”.

Queste parole di Conte rappresentano un segnale chiaro alle potenziali offerte provenienti da altri club. Il tecnico, noto per il suo carattere deciso e per il profondo attaccamento ai suoi giocatori, sembra determinato a cementare la sua squadra intorno a figure che considera irrinunciabili. “Le parole del tecnico si possono leggere in due modi: primo, il mio giocatore non è sul mercato; secondo, lo sdereno io in campo – Conte è portato all’iperbole vagamente sinistra, non a caso ammette spesso di vivere «la sconfitta come una morte apparente»”, continua il Corriere dello Sport.

Di Lorenzo e Kvaratskhelia, entrambi visti come pilastri del progetto tecnico di Conte, sembrano destinati a rimanere a Napoli nonostante le continue voci di mercato. Il tecnico salentino, con la sua ferma decisione, sembra voler mettere in chiaro le priorità della squadra in vista della prossima stagione.