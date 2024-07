Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche, poi incontro con De Laurentiis e firma

L’esterno ex Roma, Leonardo Spinazzola, si trova a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche e poi legarsi al club azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Leonardo Spinazzola, esterno ex Roma classe 1993, ha fatto il suo ingresso alla clinica Villa Stuart di Roma intorno alle 9.15 di questa mattina. Accompagnato dal suo agente, Spinazzola si è presentato per sottoporsi alle visite mediche preliminari in vista del suo imminente trasferimento alla SSC Napoli.

Il giocatore, visibilmente rilassato e sorridente, ha anche colto l’occasione per scattare alcune foto con giovani tifosi entusiasti che erano presenti per salutarlo.

Una volta completati i controlli medici di routine, è previsto che Leonardo Spinazzola incontri il presidente Aurelio De Laurentiis a Roma per ufficializzare la firma sul contratto. Domani, il giocatore si unirà al raduno del Napoli a Castel Volturno, preparandosi così per la prossima stagione.

Il contratto che lega Spinazzola al club partenopeo sarà di due anni, con un ingaggio base di 1,8 milioni di euro più bonus. Il trasferimento è stato fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte, che ha sempre considerato Spinazzola uno dei migliori esterni nel calcio italiano.

Originario di Foligno, Spinazzola ha manifestato grande entusiasmo nel poter contribuire al progetto del Napoli, rifiutando offerte molto remunerative provenienti anche dall’Arabia Saudita. La sua decisione riflette il desiderio di essere una pedina fondamentale nel sistema di gioco di Conte, nonché il suo impegno verso il club azzurro.