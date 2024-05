Ultim’ora SKY: “Conte al Napoli, avvocati a lavoro per chiudere la trattativa”

Napoli e Antonio Conte sempre più vicini: intesa di massima raggiunta, gli avvocati lavorano per limare gli ultimi dettagli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Napoli e Antonio Conte continuano ad avvicinarsi per la prossima stagione. Le parti hanno trovato un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale, ma restano ancora alcuni dettagli contrattuali e formali da definire.

Conte al Napoli, avvocati a lavoro

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, “l’accordo totale andrà ancora strutturato su una serie di dettagli contrattuali e formali. Tra Antonio Conte e il Napoli restano dunque solamente una serie di dettagli che richiederanno alcuni giorni per la quadratura finale”.

Tra gli aspetti da definire, vi sono questioni come i diritti d’immagine e eventuali penali. “Le parti stanno lavorando a un accordo totale anche per quel che riguarda aspetti come i diritti d’immagine e eventuali penali,” ha dichiarato Di Marzio.

Inoltre, si sta ragionando sull’inserimento di una clausola unilaterale che permetterebbe, sia a Conte che al Napoli, di interrompere il rapporto in caso di mancanza di sintonia o di mancato raggiungimento di determinati traguardi, fondamentali per il fatturato economico del club.

“Si ragiona anche sulla possibilità eventuale, sia da una parte che dall’altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi poi per il fatturato economico del club,” ha affermato Di Marzio.

Tutte queste situazioni sono al vaglio delle parti per stabilire se e cosa inserire contrattualmente e a quali condizioni. Il direttore sportivo Manna, l’amministratore delegato Chiavelli, i legali del club e i consulenti dell’allenatore sono al lavoro per arrivare alla definizione di tutti questi importanti aspetti propedeutici per arrivare alle firme.

Insomma, nonostante l’intesa di massima, restano ancora alcuni dettagli da limare prima di poter ufficializzare l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Tra questi, spicca la possibile clausola unilaterale di interruzione del rapporto, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale nel caso in cui le cose non dovessero procedere come previsto.