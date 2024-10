La splendida sportività dei tifosi del Napoli conquista il Como

Il Como ringrazia il Napoli: una birra gratis per i tifosi azzurri in trasferta

Il Como 1907 ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla SSC Napoli e ai suoi tifosi per la straordinaria dimostrazione di sportività dopo la partita disputata venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona. In un comunicato diffuso sui social, il Como ha elogiato l’atmosfera unica creata dai tifosi azzurri e la reazione di grande fair play mostrata alla fine del match.

Un gesto che non passa inosservato

L’atmosfera allo stadio Maradona è stata, ancora una volta, un esempio di passione e correttezza sportiva. Non solo la partita è stata intensa e combattuta sul campo, ma ciò che ha colpito i dirigenti del Como è stata la reazione dei tifosi del Napoli, che hanno accolto il risultato con rispetto e sportività, rendendo l’incontro un vero momento di festa per il calcio.

Una birra per ringraziare i tifosi del Napoli

Per dimostrare la propria gratitudine, il Como ha deciso di regalare una birra a ogni tifoso azzurro che sarà presente allo stadio Giuseppe Sinigaglia per la trasferta del Napoli, prevista per febbraio 2025. Un gesto simbolico, ma carico di significato, che sottolinea il rispetto reciproco tra le due tifoserie e celebra i valori di sportività che dovrebbero sempre caratterizzare il calcio.