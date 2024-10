Conte ha un piano per Neres: spunta un nuovo ruolo

Neres pronto per un ruolo diverso, Conte studia nuove soluzioni tattiche

Il Napoli di Antonio Conte sta dominando questo inizio di stagione, e tra i protagonisti di questa cavalcata c’è David Neres. L’attaccante brasiliano, ogni volta chiamato in causa, ha dimostrato di essere decisivo e di avere tutte le carte in regola per diventare presto un titolare fisso nella formazione azzurra.

Neres a sinistra: un’alternativa per far riposare Kvara

Con la sosta per le Nazionali, Antonio Conte sta valutando nuove opzioni tattiche per sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione. Una delle soluzioni che potrebbe presto vedere il campo riguarda proprio Neres, con la possibilità di schierarlo sulla fascia sinistra, nel ruolo solitamente occupato da Kvaratskhelia. L’esperimento non è del tutto nuovo per il brasiliano, che già ai tempi dell’Ajax e del Benfica aveva ricoperto con successo quel ruolo.

Questa mossa potrebbe essere utile anche per permettere a Kvara di riprendersi la sua brillantezza, dopo un avvio di stagione in cui è sembrato meno incisivo del solito. Conte sta quindi pensando a una rotazione intelligente, che possa garantire al Napoli di mantenere alte le prestazioni su tutti i fronti.

Conte padrone del progetto tecnico

L’allenatore pugliese ha ricevuto piena fiducia da parte del presidente De Laurentiis, che gli ha consegnato il controllo totale sul progetto tecnico, senza interferire nelle scelte di campo. I risultati si stanno già vedendo: un Napoli solido e capace di consolidare le prime posizioni in classifica. La variabile tattica di Neres sulla sinistra potrebbe essere un’arma in più per affrontare i prossimi impegni e garantire al Napoli una flessibilità tattica fondamentale.