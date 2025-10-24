24 Ottobre 2025

Colonnese: «Napoli-Inter è aperta a ogni risultato. Rrahmani è un top player, la sua assenza pesa»

redazione 24 Ottobre 2025
Ciccio Colonnese su Verdi non usa mezze parole: "la sua decisione pilotata.". L'ex difensore del Napoli ed opinionista SKY ha parlato anche del mercato: "Dal Barcellona arriverà un un giocatore internazionale per il Napoli".

Alla vigilia di Napoli-Inter, Francesco Colonnese, doppio ex della sfida, ha parlato ai microfoni di Repubblica Napoli di un match che, a suo dire, «può finire in qualsiasi modo». L’ex difensore, che ha vestito la maglia azzurra dal 1995 al 1997 e quella nerazzurra dal 1997 al 2000, ha ricordato anche il trionfo in Coppa Uefa nel 1998 con l’Inter di Simoni e Ronaldo il Fenomeno.

Sul Napoli, Colonnese non ha nascosto la propria sorpresa per la pesante sconfitta di Eindhoven: «Assolutamente no, non mi aspettavo un 6-2 così netto. È stata una vera e propria debacle, sia nelle proporzioni che nell’atteggiamento. Dopo il pareggio del Psv, il Napoli è praticamente sparito. Conte dovrà trovare subito le contromisure per invertire la rotta».

L’ex difensore ha poi sottolineato il crollo difensivo della squadra: «Sedici gol in otto partite sono troppi. La differenza con lo scorso anno è enorme: il Napoli difendeva meglio di squadra. Adesso ci sono troppi errori individuali, e si pagano cari».

Sull’assenza di Rrahmani, Colonnese è stato netto: «Non è un’assenza da poco. Si parla tanto di Lukaku, ma Rrahmani è un leader vero, un top player assoluto. La sua mancanza si sente eccome». E aggiunge un commento sulla gestione dei portieri: «Meret è sottovalutato. Ha vinto due scudetti da protagonista, ma il suo valore non è riconosciuto. Alternarlo con Milinkovic-Savic non aiuta: serve una certezza tra i pali per dare stabilità alla difesa».

Passando all’Inter, Colonnese elogia il lavoro di Chivu: «È stato bravo a superare le difficoltà iniziali e a rendere suo questo modulo. Ha inserito bene i nuovi: Sucic, Bonny, Pio Esposito e soprattutto Akanji».

Proprio sul difensore svizzero, l’ex calciatore spende parole importanti: «Ha dato sicurezza e personalità. In questo momento Akanji ha qualcosa in più, è una colonna portante, come lo era Rrahmani per il Napoli».

Infine, sul pronostico, Colonnese non si sbilancia: «Una partita come Napoli-Inter è aperta a qualsiasi risultato. Non c’è una favorita».

Altro

Fabio Capello tifa Napoli: "E' la squadra favorita per lo Scudetto, non temo il calo di prestazioni"

Capello: «Napoli in crisi d’identità, l’Inter vola. Conte deve ritrovare sé stesso»

redazione 23 Ottobre 2025
Stefano Borghi Elogia il Napoli: "Meravigliosa vocalizzazione collettiva"

Borghi: «Lang è un giocatore notevole, ma con Conte non è la persona giusta»

redazione 10 Ottobre 2025
capello scudetto juventus

Capello: «Napoli da scudetto con Hojlund e Lukaku, ma l’Inter è la più completa. Roma, serve un vero centravanti»

redazione 7 Ottobre 2025
sacchi insigne italia

Sacchi: «De Bruyne non è un problema, ma la miglior risorsa di Conte»

redazione 2 Ottobre 2025
capello liverpool napoli

Capello: «De Bruyne non domina più, Modric straordinario anche a 40 anni»

redazione 30 Settembre 2025
Di Gennaro preliminare attenti all'Hoffenaim. Ecco quale sarebbe l'errore...

Milan-Napoli, Di Gennaro: «A centrocampo la chiave del big match»

redazione 27 Settembre 2025

Ultimissime

Conte

Gazzetta dello Sport: “La rabbia di Conte”

redazione 24 Ottobre 2025
Ciccio Colonnese su Verdi non usa mezze parole: "la sua decisione pilotata.". L'ex difensore del Napoli ed opinionista SKY ha parlato anche del mercato: "Dal Barcellona arriverà un un giocatore internazionale per il Napoli".

Colonnese: «Napoli-Inter è aperta a ogni risultato. Rrahmani è un top player, la sua assenza pesa»

redazione 24 Ottobre 2025
continassa-juventus.com-napolipiu.com

MIRACOLO ALLA CONTINASSA: recuperato dopo soli 10 giorni | Torna il campione brasiliano della Juve

Lorenzo Gulotta 24 Ottobre 2025
Meret Inter calciomercato

Napoli, Rrahmani ancora out: Conte pensa al ritorno di Meret e conferma i “Fab Four”

redazione 24 Ottobre 2025
buongiorno-skysport-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, difendere il fortino del Maradona: Conte cerca il ritorno alla solidità”

redazione 24 Ottobre 2025