Cod Warzone: lo Shark Team di Savyultras90 divora il record di kill

Nuovo record italiano di kill per Cod Warzone, lo ha messo a segno lo Shark Team di Savyultras90 che ha giocato forse la partita perfetta.

E’ di 93 kill il nuovo record italiano per Cod Warzone, lo fa registrare Savyultras90 con il suo Shark Team. Già qualche mese fa erano riusciti a piazzare un nuovo record di 83 kill, ma nel corso delle settimane quello stesso punteggio era stato superato dallo stesso team e anche da altri player nella stessa giornata. Solo qualche giorno fa è arrivata una partita perfetta per lo Shark Team composto da: Savyultras90, xjusstlaBi, pelle981 e TreKK_EU. Protagonista assoluta di questa partita il Bruen oramai arma fondamentale, soprattutto in combinazione con l’Mp5. La mitragliatrice leggera ha superato quasi del tutto l’utilizzo del Grau, anche se quest’ultimo fucile d’assalto resta molto valido anche dopo il recente nerf da parte di Activision.

Record Warzone Savyultras90: ecco le kill

La partita è cominciata da Superstore. Lo Sahrk Team ha avviato la caccia alle triglie che si è conclusa tra le industrie e le montagne di Quarry. “Siamo molto orgogliosi di aver fatto segnare questo record” dice Savyultras90, gamertag del player pugliese Marco Filograsso: “Non siamo ossessionati, ma è innegabile che ci fa piacere aver raggiunto questo traguardo“.

Sul record delle 93 kill su Cod Warzone da parte dello Shark Team di Savyultras90 arriva anche qualche precisazione da parte del player: “Qualcuno ha scritto o detto che abbiano giocato contro bot o gente dal rateo basso. Ho esaminato il profilo di 63 player dei 93 che abbiamo ucciso (considerare anche chi viene ucciso due volte nda) e posso escludere di aver giocato contro bot o giocatori dal rateo così basso come è stato detto. In ogni caso – conclude – giochiamo sempre in live quindi siamo pronti a sfidare chiunque abbia qualche dubbio“.