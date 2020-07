Gazzetta – Napoli sfida il Barcellona, ecco il piano atletico di Gattuso

Gennaro Gattuso ha già impostato il piano atletico per la preparazione di Barcellona-Napoli sfida di Champions League che si giocherà l’8 agosto.

Gazzetta dello Sport rivela il piano atletico di Gennaro Gattuso che sta impostando la preparazione in vista della sfida di Champions League con il Barcellona. Il match si giocherà sabato 8 agosto al Camp Nou, anche se ci sono polemiche per i tanti contagi da coronavirus che stanno affliggendo la Catalogna. Intanto gli azzurri preparano per la sfida, ininfluente con la Lazio, ma ancor di più per quello con il Barcellona. Ecco quanto scrive Gazzetta:

Da parte sua Rino Gattuso ha programmato i prossimi giorni di lavoro della squadra dopo aver conosciuto l’anticipo a domani della gara con la Lazio. Subito dopo la fine del campionato il tecnico concederà un giorno e mezzo di riposo ai suoi che si ritroveranno a Castel Volturno lunedì pomeriggio per impostare – finalmente – una settimana di lavoro normale, senza dover giocare ogni tre giorni come è capitato dalla seconda metà di giugno. Questa settimana prevederà due sedute iniziali basate sulla forza, per dare maggiore sprint atletico ai giocatori. Per poi ‘scaricare’ durante il resto della settimana, con sedute tecnico-tattiche e arrivare sabato 8 nelle migliori condizioni possibili.

La preparazione dell Napoli in vista della sfida con il Barcellona sarà fondamentale. Gli azzurri non sono apparsi proprio brillantissimi in queste ultima parte della stagione. Certo mancavano gli stimoli, ma con il Barça non potranno mancare sicuramente le motivazioni. Messi e compagni sono una formazione temibilissima che sta attraversando un periodo molto particolare con parecchie critiche interne. Inoltre Setien tra Arthur e altri giocatori avrà molte defezioni. Insomma il Napoli deve approfittare di questo momento in cui il Barcellona ha sicuramente qualcosa in meno, anche se resta una squadra fortissima sotto ogni punto di vista.