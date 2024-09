Classifica senza errori arbitrali 3 giornata serie A 2024 – 2025

La Classifica senza errori arbitrali della 3 giornata del campionato din serie A 2024/2025. Male Tremolada, Marchetti e Colombo.



Poco esaltante la giornata arbitrale. e non convincono neanche Marchetti e Colombo che lasciano impuniti, rispettivamente, Thuram e Pessina. Marchetti lascia impunito Thuram per la gomitata a De Roon e Colombo fa altrettanto con Pessina a Firenze per la sbracciata rifilata a Mandragora.

Grande la confusione sui falli di mani. Non ha tutti i torti Paolo Ziliani sul mani di Bremer rimasto impunito. A Udine è stato ritenuto da rigore il mani di Payero su colpo di testa ravvicinato di Kempf. In terra del Friuli non si è parlato però di pallone inaspettato oppure di movimento naturale del corpo. Sarebbero più che opportuni i chiarimenti del designatore arbitrale Rocchi in proposito.

Sbaglia Ayroldi a Genova. La vittoria del Napoli di Conte spegne tutte le polemiche ma l’uso e disuso del VAR ha rischiato di rovinare la festa dei fans azzurri.

Genoa – Verona 0 – 2, Ayroldi (Serra – Mazzoleni).

Sbaglia molto Ayroldi sul piano disciplinare. Sono addirittura due i cartellini rossi che mancano nella gara di Genova. Al 40’ Frendrup se la cava col semplice cartellino giallo per il brutto intervento sulla tibia di Frese. Al 45’ è graziato con l’ammonizione anche il giocatore veronese Harroui per il piede a martello su Vogliacco.

Napoli – Parma 2 – 1, Tremolada (Di Bello – Di Paolo).

Impreciso Tremolada, peggio assistito da Di Bello e Di Paolo dalla sala VAR. Molto dubbio il rigore assegnato al Parma ma giusta la seconda ammonizione rifilata al portiere emiliano per il brutto intervento, forse anche da cartellino rosso diretto, fuori area su Neres al 75’.

Manca un rigore ai partenopei per il fallo di Almqvist su Simeone. Tremolada vede bene nella circostanza ed assegna il rigore agli azzurri ma inspiegabilmente viene richiamato dalla sala VAR per la visione al monitor. Una volta rivisto l’episodio, il direttore monzese, sempre inspiegabilmente, ritorna sui suoi passi e revoca il rigore per il Napoli.

La rete di Anguissa al 96’ chiude tutte le eventuali polemiche su una mancata vittoria del Napoli in una partita nella quale è anche tutto da rivedere l’intervento di Balogh su Raspadori in area parmense al 34’.

Classifica senza errori arbitrali 3 giornata serie A

Ecco la classifica senza errori arbitrali della 3 giornata:

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Inter 7 Inter 7 Juventus 7 Juventus 7 Torino 7 Torino 7 Udinese 7 Udinese 7 Napoli 6 Napoli 6 Verona 6 Verona 6 Empoli 5 Empoli 5 Genoa 4 Genoa 4 Lazio 4 Lazio 4 Parma 4 Parma 4 Atalanta 3 Atalanta 3 Fiorentina 3 Fiorentina 3 Lecce 3 Lecce 3 Bologna 2 Bologna 2 Cagliari 2 Cagliari 2 Milan 2 Milan 2 Monza 2 Monza 2 Roma 2 Roma 2 Como 1 Como 1 Venezia 1 Venezia 1

