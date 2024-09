Lukaku, nella testa c’è il posto da titolare: il belga anche oggi da solo a Castel Volturno

Lukaku punta a partire dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari: il belga sta dimostrando tutto il suo impegno per mantenere la forma.

Castel Volturno, 3 settembre 2024 – Romelu Lukaku si prepara ad un’altra giornata di allenamento solitario a Castel Volturno. Il centravanti belga, recentemente tornato alla ribalta con il Napoli, continua il suo programma personalizzato per migliorare la condizione fisica in vista delle prossime sfide.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lukaku rimarrà a Castel Volturno anche oggi, lavorando da solo mentre attende l’arrivo dei compagni di squadra, che torneranno a disposizione dopo la pausa per le nazionali. L’obiettivo di Lukaku è chiaro: essere pronto e partire da titolare nella partita di domenica 15 settembre contro il Cagliari, cercando così di contribuire alla terza vittoria consecutiva del Napoli.

“Anche oggi s’allenerà da solo a Castel Volturno, aspettando che domani arrivi Conte con il resto dei compagni non impegnati con le nazionali. L’obiettivo è semplice, inevitabile: partire da titolare domenica 15 settembre a Cagliari e guidare il Napoli per quella che si augura sia la terza vittoria consecutiva. Il tutto, con buona pace di Jack Raspadori, che nelle ultime due al Maradona ha scaldato il posto da centravanti, ha fatto tutto ciò che era possibile e nelle sue corde, non proprio da 9”.

Le frase di Lukaku a Conte prima di entrare col Parma

L’articolo del Corriere dello Sport mette in luce anche un episodio recente significativo. Durante la partita contro il Parma, Lukaku aveva dichiarato a mister Antonio Conte di avere «30 minuti nelle gambe». Nonostante la cautela di Conte, che inizialmente era riluttante a rischiarlo troppo, Lukaku è stato inserito in campo al 62’ e ha avuto un impatto determinante, segnando il gol del pareggio e giocando un totale di 43 minuti tra tempo regolamentare e recupero.

Al termine del match, Lukaku non ha esitato a restare sul campo del Maradona per continuare ad allenarsi, dimostrando il suo impegno a prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. La sua dedizione è stata particolarmente apprezzata da Conte, che non vede l’ora di riavere Lukaku a pieno regime e di poter contare su di lui come titolare.

“Alla fine, Romelu ha raschiato il fondo delle sue energie, ha avuto un effetto devastante, ha segnato il pareggio e ha giocato 28 più 15 minuti di recupero, che fanno 43, quasi un tempo intero. Poi, quando la partita è finita, è rimasto sul prato del Maradona ancora per un po’ ad allenarsi insieme ai compagni entrati negli ultimi minuti. Per mettersi in forma, per farsi trovare pronto dopo la sosta e con un solo obiettivo nella testa: prendersi il posto da titolare e non lasciarlo più, come da progetto. Per la gioia di Conte, l’uomo che non ve deva l’ora di riabbracciarlo ed averlo a disposizione“.