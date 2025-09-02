Clamoroso Napoli: rescissione ufficiale del contratto | ADL lo svincola a mercato chiuso

Il patron del Napoli è sicuramente uno dei presidenti più visionari, ma non sempre le sue scelte fanno contenti i tifosi.

Aurelio De Laurentiis è una delle figure più particolari e controverse del calcio italiano. Produttore cinematografico di successo, ha portato nel mondo sportivo lo stesso stile diretto e senza compromessi che lo contraddistingue nel lavoro. Fin dal suo arrivo al Napoli, ha mostrato un carattere forte e deciso, capace di dividere tifosi e addetti ai lavori. Non si è mai piegato ai modi convenzionali, preferendo un linguaggio schietto e a volte pungente, che lo rende sempre al centro dell’attenzione.

La sua indipendenza di pensiero è uno degli aspetti più evidenti. De Laurentiis non teme di andare controcorrente: ha spesso criticato apertamente le istituzioni calcistiche, dalle leghe alla FIGC, senza preoccuparsi delle conseguenze. Questo atteggiamento gli ha creato non pochi contrasti, ma ha consolidato la sua immagine di presidente fuori dagli schemi, più imprenditore che dirigente tradizionale.

Un altro tratto del suo carattere è la capacità di unire pragmatismo e spettacolo. In campo cinematografico come nel calcio, De Laurentiis pensa in termini di prodotto e mercato. Ha sempre cercato di rendere il Napoli non solo competitivo sul campo, ma anche un brand riconoscibile a livello internazionale. Il suo modo di gestire la società unisce logica aziendale e una certa teatralità, che spesso spiazza gli interlocutori.

Dietro la durezza, però, emerge anche la passione viscerale. Nonostante le critiche, il presidente del Napoli ha dimostrato una dedizione autentica al club, guidandolo dalla Serie C fino allo scudetto. Il suo carattere particolare è forse la chiave stessa del suo successo: capace di attrarre, dividere, ma soprattutto di lasciare un segno indelebile.

La retromarcia di De Laurentiis

Il caso scoppiato tra il Napoli e Geolier si è chiuso con un passo indietro del club. Dopo le proteste dei tifosi e l’annuncio del rapper di voler interrompere la partnership, Aurelio De Laurentiis ha confermato Daniele Decibel Bellini come voce ufficiale del Maradona. Lo storico speaker, simbolo della passione azzurra dal 2010, continuerà ad annunciare formazioni e gol, ricomponendo così una frattura che aveva rischiato di incrinare il rapporto con la piazza.

La decisione iniziale di sostituirlo con Timo Suarez, affidando la direzione artistica dei matchday a Geolier, aveva provocato reazioni forti e immediate. Il patron del Napoli ha colto l’umore popolare, scegliendo di preservare un legame identitario: Bellini, con le sue parole, ha scandito momenti storici come l’annuncio del terzo scudetto, entrato nella memoria collettiva dei tifosi.

La voce del Maradona

La partnership con Golden Boys, società guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo, resta comunque confermata, con Suarez impegnato nel pre-match. Ma è Bellini ad aver conquistato un ruolo che va oltre il semplice speaker: la sua voce è diventata un simbolo, capace di trasformare lo stadio in un coro unico.

Il suo percorso, iniziato da giovanissimo nelle radio campane, lo ha portato fino al microfono del Maradona quasi per caso, nel 2010. Da allora, articoli internazionali e un podcast di successo hanno consacrato la sua popolarità. Forse troppa, tanto da suscitare dubbi nei vertici azzurri. Ipotesi mai confermate, ma che rendono evidente una cosa: Bellini rimane insostituibile per i tifosi del Napoli.