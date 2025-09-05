Ciao Napoli, ci sfideremo presto: Ounas torna in Italia | Innesto a zero per la salvezza
L’ex calciatore del Napoli Adam Ounas è pronto al suo ritorno in Italia. Si tratta di un acquisto a parametro zero per il club.
Adam Ounas, vecchia conoscenza del Napoli, potrebbe presto tornare a calcare i terreni di gioco della Serie A. Questa volta però da avversario dei partenopei. Ma da dove è iniziato tutto? Dal Bordeaux. Nonostante fosse ancora acerbo, il talento era evidente. Così arrivò la chiamata dall’Italia da parte di Aurelio De Laurentiis che investì 12 milioni circa.
Quando sbarcò all’allora San Paolo nel 2017, i tifosi partenopei lo accolsero con curiosità e speranza. Ounas rappresentava il classico colpo da prospettiva: un esterno capace di saltare l’uomo e inventare. In azzurro ha alternato momenti di pura magia a lunghi periodi in cui faticava a trovare spazio.
La sua avventura napoletana non è stata tutta rose e fiori, con prestiti che lo portarono a cercare fortuna altrove. In Ligue 1, con il Nizza, ha ritrovato un po’ di continuità. In Francia non è diventato una stella, ma ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Poi il passaggio al Cagliari e infine quello al Crotone.
Successivamente il ritorno al Napoli e la storica stagione 2022/23 condita con uno scudetto. Poi, la scelta più coraggiosa dopo il Lille: lasciare l’Europa e provare un’esperienza diversa in Qatar, con l’Al-Sadd. Qui Ounas ha riscoperto il gusto di sentirsi protagonista, giocando anche in AFC Champions League e tornando a segnare.
Il legame con Napoli
Ounas ha sempre avuto questo dualismo nella sua carriera: talento purissimo da una parte, difficoltà di continuità dall’altra. A Napoli lo hanno visto accendersi a sprazzi, nelle notti d’Europa League o nei finali di campionato, quando improvvisamente decideva una partita con un dribbling o un tiro secco.
Eppure il legame con Napoli resta forte. I tifosi ricordano i suoi guizzi, e nonostante gli anni difficili, il nome di Ounas evoca ancora un sorriso nostalgico. L’ultima parentesi lontano dall’Europa non ha spento la sua voglia di giocare: a 29 anni ha ancora molto da dare. La sensazione è che non sia pronto a chiudere i conti con il calcio che conta.
Il ritorno
Ed ecco che si fa largo un’ipotesi affascinante: il suo ritorno in Italia. Non al Napoli, ma in una squadra di bassa classifica di Serie A, pronta a lottare per la salvezza. Un innesto a parametro zero, intelligente e a basso rischio, che potrebbe cambiare le sorti di un’intera stagione. Per lui sarebbe un modo per rimettersi in gioco.
Dunque l’ipotesi di un suo ritorno nella Penisola non è poi così del tutto improbabile. A renderlo possibile c’è anche il fatto che si tratta di un giocatore svincolato e che quindi può essere prelevato da qualsiasi squadra italiana in qualsiasi momento della stagione magari per rafforzare la rosa.