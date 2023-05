Chiellini: “Campionato falsato, manovra stipendi Juventus? È stato un gesto carino nei confronti della proprietà”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, parla delle vicissitudini extra campo vissute dalla società, dell’incertezza delle classifiche e della controversa manovra stipendi in una recente intervista a Sky Sport.

L’ex difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha discusso apertamente delle recenti tribolazioni che hanno travagliato il suo ex club in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Attualmente difensore del club americano del Los Angeles, Chiellini ha affrontato il tumulto di Juventus, definendo gli ultimi mesi un “rollercoaster di emozioni”.

Riferendosi alla penalizzazione di Juventus, ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato la penalizzazione e nemmeno che a fine campionato si fosse ancora in attesa di giudizi.” Ha inoltre rilevato l’impatto di queste incertezze sul campo, suggerendo che il campionato possa apparire “falsato”.

CHIELLINI SULLA MANOVRA STIPENDI DELLA JUVENTUS

Dagli esterni, la controversa manovra stipendi della Juventus è stata vista con sospetto. Chiellini, tuttavia, ha fornito un’ottica diversa: ““Manovra stipendi? Sono rimasto anche sorpreso da quanto siamo stati tirati in ballo da qualcuno e sorpreso che tanti avessero parlato di squalifiche o deferimenti per noi giocatori. C’è un procedimento in corso, ho delle idee ma questa non credo sia la sede di parlarne. In futuro sarà un piacere farlo, perché da parte di noi giocatori in questa manovra c’era solo un bel gesto, positivo, nei confronti della società, di un datore di lavoro e di altri che hanno così avuto modo di mantenere lo stipendio. Eravamo tutti tranquilli e per questo sorpresi di essere tirati in causa soprattutto nel parlare di possibili deferimenti o squalifiche per i calciatori.”

Nonostante le turbolenze, Chiellini ha espresso un sentimento di orgoglio e appartenenza per la Juventus. Con procedimenti legali in corso e giudizi ancora da rendere, l’incertezza persiste, il punto di vista di Chiellini offre ancora una volta una pensiero contrastante sulla realtà dei fatti.