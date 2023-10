Chiariello: "Calcio italiano alla canna del Gas. Avete mai notato che..."

Umberto Chiariello ha parlato della situazione disastrosa del calcio italiano, funestato anche dalle prestazioni della nazionale di Spalletti.

L’eco delle ultime performance non proprio esaltanti della Nazionale italiana risuona forte nelle parole di Umberto Chiariello, noto giornalista e profondo conoscitore delle dinamiche calcistiche, durante il suo ultimo intervento a Radio Napoli Centrale.

Chiariello non ha usato giri di parole: “Inghilterra-Italia, come abbondantemente previsto, è finita male per noi. Sta succedendo quello che negli ultimi anni paventiamo in maniera drammatica. Se negli anni addietro, le partite spareggio le dominavamo, se avevamo la coscienza della nostra forza, da molti anni abbiamo perso certezze,” ha esclamato con un tono carico di preoccupazione.

La sua analisi prosegue mettendo in luce l’attuale trend negativo: “Avete notato che siamo stati capaci di uscire con la Svezia, Macedonia e l’Ucraina. Siamo alla canna del gas, al momento in cui ci giochiamo tutto, ma forse più di tutto. Dovessimo perdere contro l’Ucraina, significherebbe toglierci dalle scatole Gravina? Non tutti i mali potrebbero venire per nuocere. Non ce la faccio a tifare contro, quindi che si provi a vincere questa sfida, ma in caso di sconfitta, si azzeri tutto,” ha dichiarato Chiariello, enfatizzando la cruciale fase che sta attraversando il calcio italiano.

L’appello del giornalista è chiaro e diretto, evidenziando una situazione che molti appassionati e addetti ai lavori hanno osservato con crescente preoccupazione. La partita contro l’Ucraina si profila come un momento di verità, una sorta di bivio che potrebbe determinare il futuro del calcio nel Belpaese.

Chiariello ha concluso il suo intervento con un tono di speranza mescolato a realismo, invitando tutti a sostenere la Nazionale, ma anche a riflettere sulle possibili strade da intraprendere per rinnovare e migliorare il panorama calcistico italiano.

