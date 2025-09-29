Chevalier fa acqua, il PSG prende un altro portiere italiano | Pronto l’assalto già a gennaio
Dopo l’addio di Donnarumma, approdato al City, Chevalier sembrava potesse sostituirlo al PSG: ma il club guarda a un altro italiano.
Il debutto nel Classique con la maglia del PSG si è trasformato in un incubo per Lucas Chevalier. Il portiere, arrivato in estate dal Lille per raccogliere l’eredità di Donnarumma, ha commesso un errore decisivo nella sfida contro il Marsiglia. L’uscita sbagliata al 5’ ha permesso ad Aguerd di segnare l’unico gol della partita. Una sconfitta pesante, la prima dopo 14 anni contro i rivali storici in campionato come riportato da tuttomercatoweb.com.
Le aspettative attorno a Chevalier erano alte, vista la sua crescita in Ligue 1 e il profilo da portiere moderno. Tuttavia, il salto in un club come il PSG comporta pressioni enormi e una tolleranza minima agli errori. L’episodio del Velodrome ha subito messo in discussione la sua capacità di reggere quel livello. Le prime critiche non si sono fatte attendere, alimentando dubbi sulla scelta estiva del club.
Alla vigilia, il giovane estremo difensore aveva mostrato entusiasmo per l’opportunità di vivere una partita così prestigiosa. Ricordava infatti come da bambino rimanesse affascinato dall’atmosfera del Classique. Le sue parole lasciavano trasparire fiducia e voglia di affrontare sfide difficili. Ma la realtà del campo ha riportato subito alla durezza della competizione.
Nonostante l’errore, Chevalier non si è nascosto e ha affrontato direttamente i tifosi. Attraverso i social ha espresso frustrazione e delusione per non aver regalato la vittoria al pubblico parigino. Ha però anche sottolineato la volontà di ripartire con determinazione. Un atteggiamento che testimonia carattere, ma che potrebbe non bastare a rassicurare l’ambiente.
Le alternative
Il PSG, infatti, sta valutando già delle alternative. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza avrebbe messo nel mirino un altro portiere italiano per rinforzare la rosa. L’idea è di muoversi già nel mercato di gennaio, accelerando i tempi. Segnale che la fiducia in Chevalier potrebbe vacillare a poche settimane dal suo arrivo.
Lo scenario lascia il futuro del francese in bilico, con il rischio di vedere ridimensionato il suo ruolo in tempi brevissimi. Se il club parigino decidesse davvero di affondare il colpo su un nuovo numero uno, la parabola di Chevalier rischierebbe di interrompersi ancora prima di decollare.
Il profilo in questione
Il nome in cima alla lista del PSG sarebbe quello di Marco Carnesecchi, attuale portiere dell’Atalanta. Classe 2000, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo, grazie alle sue doti tra i pali e alla personalità dimostrata in Serie A e in nazionale. Il club francese lo vedrebbe come un investimento sicuro per il presente e per il futuro, vista anche la giovane età.
L’arrivo di Carnesecchi a Parigi significherebbe una nuova sfida per il portiere italiano, già abituato a palcoscenici importanti come la Champions League. Per il PSG, invece, rappresenterebbe l’opportunità di alzare immediatamente il livello del reparto con la conseguente regressione nelle gerarchie di Chevalier.