Cheddira: “Voglio tornare al Napoli, Conte allenatore top”

L’attaccante marocchino, attualmente in prestito all’Espanyol, si è raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del suo presente e del possibile ritorno in azzurro.

Walid Cheddira apre le porte al ritorno al Napoli. L’attaccante marocchino, oggi all’Espanyol, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli, affrontando diversi temi, dal suo presente in Spagna al rapporto con Antonio Conte.

“Dopo un periodo di ambientamento inevitabile quando vai in un altro campionato, ora sta andando tutto per il meglio”, ha esordito l’attaccante, che poi ha speso parole di grande stima per il tecnico salentino: “È stato un grande onore lavorare con Conte, uno dei top 3 allenatori al mondo. Un’esperienza stupenda che mi ha formato molto. Il mister è una persona fantastica, un grande lavoratore, esige molto dai suoi calciatori”.

Sul possibile ritorno in maglia azzurra, Cheddira non si nasconde: “Il pensiero c’è sempre. Do il massimo per l’Espanyol per presentarmi di nuovo come giocatore del Napoli con un bagaglio d’esperienza maggiore. Le scelte si faranno in futuro”.

L’attaccante ha poi parlato delle sue caratteristiche in campo, confermando quanto i difensori trovino difficile marcarlo: “Non dare riferimenti è una delle mie caratteristiche ed è quello che di solito dà più fastidio ai difensori”. Infine, sulla lotta scudetto, condivide il pensiero di Conte: “Ha ragione quando dice che bisogna pensare partita dopo partita, mancano ancora più di 20 gare e si rischia di fare passi falsi”.