“Conte ha mandato in campo 100 milioni”: Sky difende il Napoli

L’inviato di Sky Sport difende le scelte del tecnico in Coppa Italia e della dirigenza azzurra.

Francesco Modugno, storico inviato di Sky Sport a Castel Volturno, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista ha analizzato le scelte di formazione di Antonio Conte.

Sollecitato da Dario Sarnataro durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’ sulla possibilità che le scelte di formazione fossero un messaggio alla società, Modugno è stato chiaro: “L’eventuale necessità di comunicare qualcosa, Conte la soddisfa in maniera diversa: non avrebbe bisogno di questo, a mio avviso”.

Il giornalista ha poi sottolineato il rapporto costante tra dirigenza e allenatore: “Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è quotidianamente a Castel Volturno, ed il dialogo con Aurelio De Laurentiis è sereno”. Sulla formazione scelta per la Coppa Italia, Modugno ha precisato: “Conte credeva, per coerenza e per una gestione del gruppo quanto più sana possibile, che fosse giusto coinvolgere chi gioca meno. Chi era in campo, poi, superava i 100 milioni: non era una squadraccia, quella che ha schierato ieri sera all’Olimpico”.