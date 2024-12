Bilanci Juventus, la Consob: “Non conformi”. Si attende la Procura

L’organo di controllo evidenzia irregolarità nei conti bianconeri anche sotto la nuova gestione. Il caso si allarga tra ricorsi al TAR e silenzi federali.

Il calcio italiano si trova di fronte a un nuovo caso Juventus. Secondo quanto emerge dalle delibere della Consob, i bilanci del club bianconero sarebbero ancora “non conformi”, nonostante il cambio di gestione societaria. Una situazione che, sorprendentemente, non ha ancora portato all’apertura di un’indagine da parte della Procura Federale.

La vicenda assume contorni ancora più delicati alla luce del recente passato. Dopo le inchieste su Rocchi, Orsato e una cinquantina di arbitri AIA per possibile evasione fiscale, e quella sul presidente Gravina per presunto auto-riciclaggio, il silenzio della Procura sul caso Juventus appare ancora più significativo.

Il nodo centrale riguarda la gestione dei conti sotto la nuova dirigenza guidata dall’AD Scanavino e dal presidente Ferrero. “La Juventus non solo continua a redigere i bilanci secondo criteri non conformi”, si legge nelle delibere Consob, “ma si rifiuta anche di correggere retroattivamente le irregolarità precedenti”. Il club ha risposto presentando un ricorso al TAR del Lazio.

Le possibili conseguenze potrebbero essere significative. Il precedente della scorsa stagione, che portò alla squalifica dalle coppe europee e alla penalizzazione in campionato, potrebbe non essere un caso isolato. La società rischia nuove sanzioni sia in ambito nazionale che internazionale, compresa la possibile esclusione dal Mondiale per Club.

In particolare, secondo quanto riporta Paolo Ziliani; “emerge un dettaglio preoccupante: in caso di condanna nel procedimento penale in corso a Roma, il club potrebbe ricevere per due anni il “divieto di pubblicizzare beni e servizi”, con pesanti ricadute sugli accordi di sponsorizzazione.

Nel frattempo, il campionato prosegue con la Juventus regolarmente in campo, nonostante le delibere dell’organo di controllo delle società quotate in borsa sollevino dubbi sulla regolarità della partecipazione bianconera alle competizioni”.