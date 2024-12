Bufera arbitri, Orsato e Rocchi sotto indagine: cosa rischiano adesso

La Procura Federale apre un fascicolo su 50 arbitri per presunte irregolarità fiscali. Dal processo sportivo alle possibili sanzioni: tutti i dettagli dell’inchiesta.

Nuovo terremoto nel mondo del calcio italiano. La Procura Federale della FIGC ha aperto un’indagine che coinvolge circa 50 arbitri per presunta evasione fiscale, tra cui spiccano i nomi di Daniele Orsato e Gianluca Rocchi, entrambi già sanzionati dall’Agenzia delle Entrate per mancati versamenti sui compensi UEFA nel periodo 2018-2022.

L’inchiesta, come rivelato da Repubblica, è partita lo scorso 20 novembre quando il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha ricevuto un esposto contenente un articolo del quotidiano che documentava diversi casi di evasione fiscale nel mondo arbitrale, in particolare sui rimborsi delle gare internazionali.

Le violazioni contestate riguarderebbero l’articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva e l’articolo 42 del regolamento AIA. Quest’ultimo stabilisce che gli arbitri devono “improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA”.

I circa 50 direttori di gara coinvolti nell’indagine, inclusi Orsato e Rocchi, avrebbero omesso di dichiarare rimborsi ricevuti per diverse partite dirette in tutta Europa. Un comportamento che, se accertato, metterebbe a rischio non solo la loro posizione fiscale ma anche quella sportiva.

La Procura Federale dovrebbe concludere l’indagine in tempi brevi. In caso di deferimento, le sanzioni previste dal regolamento partono da una semplice ammenda ma possono arrivare fino alla squalifica. Gli arbitri coinvolti dovranno rispondere della violazione dei principi di integrità, lealtà e trasparenza, fondamentali per la credibilità dell’AIA.

La vicenda assume particolare rilevanza considerando il ruolo di Rocchi e di Orsato. Un’eventuale squalifica potrebbe avere ripercussioni significative sull’intero movimento arbitrale italiano.