Scandalo arbitri: cinque rigori negati al Napoli, Rocchi e l’AIA sotto accusa

Feliciani e Abisso nel mirino dopo il mancato rigore su Kvaratskhelia

Non si placano le polemiche sull’arbitraggio contro il Napoli. Siamo solo alla settima giornata di campionato e la lista degli episodi dubbi continua ad allungarsi. Dopo i tanti falli subiti da Khvicha Kvaratskhelia senza conseguenze per gli avversari, sono ormai cinque i rigori negati agli azzurri. L’ultima polemica arriva dal match contro il Como, dove Feliciani, supportato da Pezzuto al Var e Abisso all’AVAR, ha deciso di non sanzionare la spinta evidente di Alberto Moreno sulla schiena di Kvaratskhelia.

Arbitraggio sotto accusa: l’errore di Feliciani

Il pubblico del Maradona è rimasto incredulo davanti alla decisione di Feliciani e Abisso di non assegnare il calcio di rigore per una spinta netta sul georgiano. Dopo l’arbitraggio discutibile di Manganiello la settimana precedente, la direzione di Feliciani ha aggiunto ulteriore frustrazione ai tifosi partenopei. “Che facciamo Rocchi?” si chiedono in molti, mentre cresce la richiesta di rivedere la gestione degli arbitri coinvolti.

Alcuni, come accaduto per Manganiello (ora designato per Cremonese-Bari) e Fabbri (Mantova-Brescia), vorrebbero vedere Feliciani, Pezzuto e Abisso fermati o destinati a partite di Serie B come forma di riflessione. Ma, finora, l’AIA sembra continuare a ignorare la situazione.

Botte senza sanzioni: Kvaratskhelia e Anguissa a rischio

Nel match contro il Como, Kvaratskhelia e Anguissa sono stati ancora una volta vittime di falli duri, senza alcun intervento disciplinare a favore del Napoli. Un copione che si ripete da diverse settimane e che alimenta ulteriormente le polemiche. Napolipiu.com e il giornalista Paolo Ziliani da tempo chiedono il commissariamento dell’AIA, ma la fallimentare gestione arbitrale di Gianluca Rocchi continua a non trovare risposta.

Carlo Alvino: “Feliciani scandaloso, De Laurentiis si faccia sentire”

Anche il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X l’arbitraggio di Feliciani durante Napoli-Como. “Feliciani scandaloso, Anguissa e Lobotka monumentali, Lukaku devastante, Mc Tominay sconvolgente, Politano generoso”, ha scritto Alvino, evidenziando le prestazioni positive dei giocatori azzurri nonostante l’arbitraggio discutibile. Dopo un primo tempo in cui il Como ha sorpreso gli azzurri, Conte ha saputo aggiustare la squadra nella ripresa, e la qualità della rosa ha fatto la differenza. Alvino ha concluso invitando Aurelio De Laurentiis a farsi sentire, per evitare ulteriori episodi simili.