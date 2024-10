Cerchione: “Fabregas inveisce contro Kvaratskhelia, Feliciani perde il controllo della gara. Dov’era il rosso?”

Il giornalista denuncia l’arbitraggio di Feliciani e analizza la prestazione del Napoli nella sfida con il Como.

La partita tra Napoli e Como, terminata con un convincente 3-1 per i partenopei, è stata caratterizzata non solo da azioni sul campo, ma anche da episodi controversi che hanno infiammato il dibattito tra tifosi e commentatori. Luca Cerchione, noto giornalista sportivo, ha evidenziato un episodio particolare sui social: “Fabregas ha inveito contro Kvaratskhelia e la panchina del Napoli, ma il giallo lo prende Conte”.

Secondo Cerchione, l’arbitraggio di Feliciani ha lasciato a desiderare, specialmente per un’entrata su Anguissa da parte di Kempf, che avrebbe meritato un cartellino rosso. “Feliciani ha totalmente perso il controllo della gara”, ha affermato, sottolineando come l’assenza di sanzioni adeguate possa aver influenzato il ritmo della partita.

La sfida si è svolta allo stadio Diego Armando Maradona, dove i partenopei hanno mostrato una buona capacità di gioco, soprattutto nella ripresa, creando numerose occasioni da rete. Il gioco del Napoli ha presentato alcune lacune, con Cerchione che ha descritto la fase offensiva degli azzurri come “sterile”. Lukaku e Politano sono stati elogiati per le loro prestazioni, mentre Kvaratskhelia è stato criticato per un nervosismo che ha portato a un auto-sabotaggio.

“Feliciani ha totalmente perso il controllo della gara in seguito al rosso non dato a Kempf per l’entrataccia a centrocampo su Anguissa. Poteva essere una gara con meno pathos se il Napoli non avesse lasciato il pallino del gioco al Como dopo il fulmineo vantaggio. La fase offensiva degli 11 titolari continua ad essere sterile: Lukaku preziosissimo, Politano imprescindibile, Kvaratskhelia nervoso fino all’auto sabotaggio.

Nonostante le controversie, il Napoli ha conquistato tre punti preziosi, mantenendo il primo posto in classifica. “Gli azzurri vincono meritatamente e si assicurano altre due settimane in cima alla classifica”, ha concluso Cerchione.