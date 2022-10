Cerchione: “Di Lorenzo paura passata, novità sulle sue condizioni”

Ultime novità sulle condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo gli esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno dato esito negativo.

Il giocatore nella mattinata di ieri si è sottoposto ad esami strumentali per un problema fisico. Fortunatamente niente di grave, come fa sapere anche Luca Cerchione di 1 Station Radio: “Giovanni Di Lorenzo, ieri mattina, ha svolto alcuni esami strumentali precauzionali presso l’ospedale Pineta Grande che hanno dato esito negativo. Il calciatore avvertiva dolore e gonfiore al ginocchio destro. Solo contusioni per il capitano del Napoli”.

Di Lorenzo gioca con la Cremonese

Le condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo non destano preoccupazione, per questo motivo non è escluso che possa giocare con la Cremonese. Difficilmente Spalletti rinuncia al capitano del Napoli, ma è chiaro che quando ci sono tante partite ravvicinate si può pensare di fare dei cambi. Per ora Di Lorenzo parte in vantaggio su Zanoli nella probabile formazione del Napoli che sfida la Cremonese, ma occhio al giovane esterno di destra. Un nome su cui puntare per domenica è quello di Ndombele. Il francese può giocare al posto di Zielinski che è uscito malconcio dalla sfida con l’Ajax, così come Kvaratskhelia. In attacco ritorna il neo papà Osimhen, ma sono sempre Raspadori e Simeone a giocarsi un posto da titolare. Al momento siamo con un leggerissimo vantaggio dell’argentino che ha giocato di meno nelle ultime giornate, anche se il suo rendimento è sempre stato ottimo. Non bisogna dimenticare che ci sono cinque cambi a partita, quindi anche in questo modo Spalletti può centellinare il dispendio fisico dei suoi giocatori.