Cerchione: “Coca-Cola sponsor Napoli, meno spese più ricavi, club più appetibile…”

La voci su una cessione del Napoli sono sempre più insistenti. In questi mesi sono aumentate a dismisura, anche perché i gruppi arabi, così come quelli americani hanno seriamente messo gli occhi addosso ai club italiani. L’ultima riprova è l’acquisto del Palermo da parte del City Football Group. Insomma l’Italia ed il calcio italiano hanno il loro fascino, anche dal punto di vista finanziario, dato che sono società che possono essere comprate ad un prezzo minore rispetto a quelle, ad esempio di Premier League.

Cessione Napoli: De Laurentiis crea un club ‘appetibile’

Secondo le ultime novità Aurelio De Laurentiis potrebbe vedere il Napoli entro Natale, anche perché la trattativa con il gruppo guidato da Al Thani sta andando avanti, anche se in gran segreto, dato che non si conoscono i termini esatti. Uno dei primi a parlare di cessione della SSCN è stato sicuramente Luca Cerchione, giornalista che dopo l’accordo tra il Napoli e Coca Cola, ha fatto una riflessione su twitter ed ha scritto: “Accordo Coca-Cola Napoli dà palesemente ragione a De Laurentiis: si può essere attrattivi per i top sponsor anche senza avere top player influencer e infrastrutture megagalattiche, nel bel mezzo di una riduzione sensibile dei costi. Meno spese e più entrare, uguale, club più appetibile per gli investitori“.