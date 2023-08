Ceferin punge la Juve: “Se va bene tornerà in Champions nel 2028”

Il presidente UEFA Ceferin ha lanciato una frecciata alla Juventus dicendo che, se tutto va bene, tornerà a giocare la Champions League nel 2028.

CHAMPIONS LEAGUE. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, intervistato da L’Equipe, è tornato a parlare della Juventus e della sua esclusione dalle coppe europee lanciando una frecciata al club bianconero.

“Mi sembra logico che un club che non ha rispettato le regole venga escluso dalle competizioni europee” ha dichiarato Ceferin. Poi la stoccata alla Juve: ”

“Mi sembra logico che un club che non ha rispettato le regole venga escluso dalle competizioni europee… Escluderli qualora fossero tornati in Champions? Non si può punire una società tra 10 anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso. Non si può decidere di escludere la Juve nel 2028 o quando si qualificherà alla prossima Champions League. Per qualsiasi club europeo una sanzione come quella subita dai bianconeri è importante e causa una perdita economica compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non è una cosa da poco. Soprattutto se sei un club in gravi difficoltà finanziarie“.

Un chiaro riferimento ironico ai prossimi anni che i bianconeri dovranno trascorrere fuori dalla massima competizione europea per club. Secondo Ceferin, punire la Vecchia Signora tra 10 anni per quanto successo adesso non avrebbe senso.

Il numero uno della UEFA ha sottolineato come l’esclusione dalla Champions comporti gravi perdite economiche, soprattutto per un club già in difficoltà come la Juventus.

Ceferin non ha risparmiato la frecciata ai bianconeri, colpiti duramente dallo stop alle coppe europee. Una sanzione inevitabile per il presidente UEFA, viste le violazioni commesse dal club torinese.