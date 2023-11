Il cardiologo del Napoli Antonio Russo eletto delegato SIC Sport Campania

Il Dott. Antonio Russo, consulente cardiologo dello staff sanitario della SSC Napoli, è stato nominato Delegato Regionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport.

Notizie calcio Napoli – Grande soddisfazione tra i tifosi azzurri per il nuovo prestigioso incarico al Dottor Antonio Russo, già cardiologo dello staff sanitario della SSC Napoli guidato dal Dott. Raffaele Canonico, è stato eletto Delegato Regionale per la Campania della prestigiosa Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC Sport).

Un riconoscimento significativo per il professionista che da tempo si occupa della salute cardiologica di giocatori del calibro di Kvaratskhelia, Osimhen e compagni. La sua esperienza al servizio dei campioni del Napoli è stata decisiva per ottenere un ruolo di primo piano nella cardiologia sportiva campana.

Si tratta di un riconoscimento significativo del suo impegno nel campo della cardiologia sportiva, maturato in anni di esperienza al fianco di una delle squadre di calcio più importanti in Europa.

La nomina del Dott. Russo è arrivata su proposta del Presidente Nazionale SIC Sport Dott. Giampiero Patrizi e del delegato uscente Dott. Maurizio Contursi. Un passo importante per garantire agli atleti campani l’accesso ad un’assistenza cardiologica d’eccellenza.

Il neo eletto delegato SIC Sport Campania ha sottolineato l’importanza di integrare la cardiologia nella pratica sportiva quotidiana, attraverso la collaborazione con allenatori e preparatori per garantire un approccio olistico alla salute degli atleti, che per l’intensa attività fisica possono andare incontro a rischi cardiaci.

I tifosi azzurri si rallegrano nel sapere che “il loro cardiologo” avrà un incarico prestigioso in un settore cruciale per la salute degli atleti. Un motivo di orgoglio per il popolo partenopeo. E la speranza è che il Dottor Russo possa continuare a lungo il suo lavoro al fianco dei campioni del Napoli.