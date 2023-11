Spalletti non ha dubbi: “Il Napoli può ancora vincere lo scudetto”. Poi la risposta a De Laurentiis

Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, crede fortemente nelle chance scudetto del Napoli: “Conosco le qualità dei calciatori, possono ancora vincerlo”.

Notizie calcio Napoli – Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto all’evento “L’Europa di Domani” parlando delle possibilità scudetto del Napoli: “Troppo presto parlare di un testa a testa Juventus-Inter. Il Napoli è dentro a piedi pari ancora, perché conosco le qualità dei calciatori e dell’allenatore. È un top club che può ancora vincere il campionato“.

Parole importanti da parte di Spalletti. L’ex tecnico azzurro rimane invece convinto del valore del gruppo partenopeo.

Spalletti risponde a De Laurentiis sulla “partita rubata”: Non abbiamo rubato niente. Abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all’Europeo. Se uno va a estrapolare quell’episodio per venirci contro non è giusto, senza guardare al resto della prestazione della squadra”.

Spalletti vede ancora pienamente in corsa per il titolo anche Napoli, sua ex squadra. Insomma, la lotta scudetto secondo il ct azzurro è ancora apertissima nonostante la fuga dell’Inter. E gli azzurri hanno le carte in regola per rendere avvincente il finale di stagione.