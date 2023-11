Bruscolotti non ha dubbi: “Mazzarri è l’uomo giusto per il Napoli”

Beppe Bruscolotti elogia il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: “È la persona giusta, sa fare il papà del gruppo ed è ciò che serve ora”.

Notizie calcio Napoli – Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha espresso grande fiducia nel ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra: “Ho grande fiducia in lui, conosciamo Mazzarri e sa quando usare il bastone e quando la carota”.

Secondo Bruscolotti, Mazzarri è la persona più indicata per risollevare il Napoli in questo momento difficile: “Sa fare il papà del gruppo ed è ciò che serve agli azzurri ora“.

L’ex difensore ha ricordato un precedente illustre, il ritorno di Luis Vinicio dopo 10 anni: “Fu una bella avventura, arrivammo anche ad una finale europea. Tra Vinicio, Bianchi e gli altri tecnici che ho avuto, sono stati tutti grandi personaggi che ti trasmettevano qualcosa“.

Insomma, c’è grande ottimismo nelle parole di uno dei simboli del Napoli, che conosce bene l’ambiente e vede in Mazzarri l’uomo giusto per compattare il gruppo azzurro in un momento delicato.