SKY Anguissa Assente a Castel Volturno: Salta l’incontro con Mazzarri

Anguissa, assente agli allenamenti del Napoli di Mazzarri a Castel Volturno a causa degli impegni con il Camerun.

Notizie calcio Napoli – Durante la seduta mattutina del Napoli a Castel Volturno, in preparazione per la prossima gara di campionato contro l’Atalanta, una figura importante mancava sul campo: quella del centrocampista camerunese, André-Frank Zambo Anguissa. Secondo le informazioni rivelate da Sky Sport, Anguissa non era presente poiché ancora impegnato con la nazionale del Camerun.

L’Assenza di Anguissa

L’assenza di Anguissa agli allenamenti rappresenta un punto di interesse significativo per i tifosi del Napoli. Il centrocampista, che ha dimostrato di essere un elemento cruciale nella formazione partenopea, è attualmente impegnato con la nazionale del Camerun, il che ha impedito la sua partecipazione alle recenti sessioni di allenamento. Questo impegno internazionale potrebbe influenzare la sua disponibilità per la prossima partita contro l’Atalanta, una sfida che si preannuncia intensa e cruciale per il Napoli.

Situazione Allenamenti

Il Napoli, sotto la guida di Walter Mazzarri, sta intensificando gli allenamenti in vista dell’imminente sfida al Gewiss Stadium. Alcuni giocatori chiave, come Meret, Zielinski e Osimhen, hanno partecipato parzialmente alla sessione, alternando lavoro di gruppo e in palestra. Osimhen, in particolare, mostra segni di miglioramento e si avvicina al recupero completo. Tuttavia, Jesper Lindstrom è stato colpito da un infortunio, una lesione di basso grado del muscolo tibiale, che lo terrà fuori dai campi per un periodo non ancora definito.

Prospettive per la Prossima Gara

Con l’assenza di Anguissa e l’incertezza riguardo al recupero completo di alcuni giocatori chiave, Mazzarri potrebbe dover rivedere le sue scelte tattiche e di formazione. La squadra dovrà adattarsi rapidamente per affrontare un avversario come l’Atalanta, noto per il suo gioco dinamico e aggressivo. La gestione della rosa e la capacità di adattamento saranno fondamentali per il Napoli in questa fase cruciale della stagione.