Mazzarri non cambia: Napoli con il 4-3-3 contro l’Atalanta. Ballottaggio Raspadori-Simeone

Walter Mazzarri riparte dal 4-3-3 per il suo Napoli, niente difesa a 3: ballottaggi Zielinski-Elmas e Raspadori-Simeone per la sfida contro l’Atalanta di Gasperini.

Notizie calcio Napoli – Walter Mazzarri, tornato al Napoli dopo 13 anni, si appresta a inaugurare una nuova era per il club, che sembra essere una continuazione della precedente sotto una nuova luce. Il suo primo grande test sarà contro l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini, un vecchio rivale dai tempi del derby genovese.

Mazzarri contro l’Atalanta il 4-3-3

Il tecnico riparte dal 4-3-3, accantonando la sua amata difesa a 3 per adattarsi alle caratteristiche della rosa azzurra.. Questa scelta rappresenta un passo indietro rispetto alla sua preferenza per la difesa a tre, ma necessaria per allinearsi alla struttura attuale della rosa del Napoli. “Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3,” ha dichiarato Anthony Seric, agente di Igor Tudor, sottolineando l’importanza di questa scelta tattica.

Dubbio Zielinski

Uno dei dubbi principali riguarda la presenza di Piotr Zielinski, recentemente colpito da angina streptococcica. La sua partecipazione contro l’Atalanta non è ancora certa, ma le possibilità di vederlo in campo aumentano con il miglioramento delle sue condizioni fisiche. Eljif Elmas, di ritorno dagli impegni internazionali, è pronto a sostituire Zielinski se necessario.

Ballottaggio Raspadori-Simeone

La scelta dell’attaccante titolare è un altro punto interrogativo. Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori sono in lizza per la maglia da centravanti. Mentre Raspadori ha avuto più occasioni di dimostrare il suo valore questa stagione, Simeone, più fresco per aver trascorso il periodo internazionale ad allenarsi sotto la guida di Mazzarri, potrebbe avere un vantaggio. La gestione delle forze è cruciale, soprattutto con l’imminente sfida contro il Real Madrid.

Probabile Formazione del Napoli

Il Napoli potrebbe presentarsi al Gewiss Stadium con la seguente formazione: NAPOLI (4-3-3): Gollini (Meret); Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas (Zielinski); Politano, Simeone (Raspadori), Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Mazzarri non cambia il modulo base del Napoli campione d’Italia, ma attende risposte dal campo già contro la sua ex squadra. La missione è rilanciare subito gli azzurri, per questo servirà una prestazione di carattere al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gasperini.