VIDEO Zielinski, bellissimo regalo al figlio: La reazione fa il giro del web

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha fatto un bellissimo regalo al figlio, immortalato mentre gli consegna una macchina giocattolo.

Notizie calcio Napoli – Tenero siparietto familiare per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli. Il calciatore polacco è stato immortalato mentre fa un bellissimo regalo a suo figlio: una splendida macchina giocattolo che il bambino apprezza tantissimo.

Un video che mostra il lato più intimo e dolce del fantasista azzurro, molto legato alla sua famiglia. Un momento di tenerezza in un periodo delicato per Zielinski, reduce da un problema di tonsillite che ne ha messo in dubbio la presenza nel match di sabato contro l’Atalanta.

Il Napoli e il tecnico Walter Mazzarri sperano di recuperarlo per la fondamentale sfida di Bergamo, la prima del nuovo corso. Zielinski potrebbe agire nel terzetto di centrocampo completato da Anguissa e Lobotka, un reparto nel quale il polacco è un punto fermo.

Ci sarà tempo per pensare al campo, intanto un sorriso grazie al bellissimo regalo che Zielinski ha voluto fare a suo figlio, immortalato nel video che sta facendo il giro dei social e dei tifosi azzurri. Un dolce siparietto familiare per il numero 20 azzurro.