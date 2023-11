Zielinski tornato a Napoli, è ancora alle prese con la tonsillite. Ce la farà con l’Atalanta?

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è tornato in Italia dopo la tonsillite che lo ha colpito durante gli impegni con la Polonia.

Piotr Zielinski è rientrato a Napoli dopo gli impegni con la sua Nazionale, la Polonia, e la tonsillite che lo colpito durante gli impegni per le qualificazioni a Euro 2024.

Il giocatore azzurro non ha preso parte alle ultime sfide a causa del suo stato influenzale ed ora spera di poter riprendersi in vista della prima sfida post pausa Nazionali con l’Atalanta di Gasperini a Bergamo.Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Piotr Zielinski è rientrato a Napoli come da manuale, dopo essere stato liberato dalla nazionale polacca”.

Il Corriere aggiunge: “[…] Il forte stato influenzale e la tonsillite che lo hanno colpito in ritiro con la Polonia lo hanno costretto a rinunciare alle ultime gare di qualificazione all’Europeo, ma Piotr è ancora in tempo per recuperare in vista della trasferta con l’Atalanta in programma sabato a Bergamo. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”