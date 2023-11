Globe soccer Award 2023, il Napoli tra le cinque finaliste per l’ambito premio

Il Napoli è tra le cinque finaliste per l’ambito premio internazionale e concorre con tre protagonisti dello Scudetto del Napoli.

Osimhen, Kvaratskhelia e Kim (attualmente al Bayern Monaco): sono loro i protagonisti dello Scudetto del Napoli con cui il club azzurro concorre per l’ambito premio del Dubai Globe Soccer Awards, cerimonia che andrà in scena il 19 gennaio presso l’Atalatins The Palm di Dubai.

Venti candidate invece per la categoria di Best Women’s Player tra cui Aitana Bonmati, già Pallone d’Oro, Sam Kerr del Chelsea e la tedesca Alexandra Popp.

Barcellona e Chelsea spiccano tra le candidate per il miglior club femminile mentre Manchester City, Napoli, Al Ahli, Al Ittihad e Fluminense concorrono per il premio di Best Men’s Club.

Non finisce qui: per il premio di Best Coach, in lizza Pep Guardiola, Marcel Koller, tecnico dell’Al Ahli e Carlo Ancelotti.

Mentre a contendersi la corsa al Premio Maradona, per il miglior marcatore nell’anno solare, ci sono Haaland, Kane, Mbappé e Cristiano Ronaldo.