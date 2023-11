Raspadori non convince con l’Italia, Repubblica: “Chiesa lo maledice, Spalletti lo cambia”

L’attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, Giacomo Raspadori, non ha inciso nella sfida tra Ucraina e Italia.

La prestazione di Giacomo Raspadori non è stata delle migliori in Ucraina-Italia. Partito titolare nella sfida di qualificazione a Euro 2024, l’attaccante del Napoli non ha inciso come le altre volte per poi essere sostituito da Gianluca Scamacca. È quanto evidenziato anche dalle pagelle dei maggiori quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport ritiene la prestazione di Raspadori sufficiente: voto 6 – “Qualche buon movimento, un cross al bacio, ma in quell’area affollatissima soffoca e deve muoversi da seconda punta. Sarebbe stato utile in una ripresa difficile”.

Per Il Corriere dello Sport è un 5.5 – “Si propone con generosità, non facile se chi ti circonda ti dà una spanna. Non arriva d’un soffio ad un invito di Chiesa”.

La Repubblica 5.5 – “Uno studente che il giorno della maturità arriva in ritardo: due volte. Chiesa lo maledice, Spalletti lo cambia“.