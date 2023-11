L’ex preparatore di Meret rivela: “Alex gioca alla Dino Zoff, c’è una differenza sostanziale con Gollini”

L’ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, si è soffermato sulle differenze tra Alex Meret e Pierluigi Gollini.

Chi meglio a difendere la porta azzurra tra Alex Meret e Pierluigi Gollini? A rispondere a questa domanda è intervenuto l’ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

“Gollini? Un ottimo 12°. Differenze con Meret? Alex gioca alla Dino Zoff, in posizione, invece lui non farà mai la ‘parata plateale’. Quello che deve migliorare Gollini è sicuramente la postura”.

Ricordiamo che Meret è fuori per infortunio, ancora in dubbio la sua presenza sia con l’Atalanta che con il Real Madrid in Champions League. Tocca a Gollini difendere la porta azzurra in questa appuntamenti, finora il portiere non ha quasi mai deluso.