Infortuni Meret e Mario Rui: ecco i tempi di recupero

Il Napoli di Mazzarri alle prese con problemi di formazione a causa degli infortuni di Alex Meret e Mario Rui.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il neo-allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, si trova ad affrontare non solo le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali e di Victor Osimhen, ma anche i problemi derivanti dagli infortuni del portiere Alex Meret e del terzino sinistro Mario Rui.

Nel test amichevole contro la Juve Stabia, terminato 1-0 con il gol del giovane Peluso, Mazzarri ha dovuto fare i conti con due pezzi chiave fuori per infortunio. Quali sono i tempi di recupero? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci dà maggiori dettagli:

“Ieri solo cure per Meret e Mario Rui. Il portiere potrebbe tornare in campo entro un paio di settimane, mentre il terzino sinistro dovrà fermarsi almeno un mese”.

Meret rischia di saltare importanti sfide, tra cui quella contro l’Atalanta di Gasperini e il cruciale match di Champions League contro il Real Madrid in Spagna. Per quanto riguarda Mario Rui, il terzino sinistro, si prevede il suo ritorno per la trasferta contro la sua ex squadra, la Roma, programmata per il 23 dicembre.

Il Napoli, nonostante le difficoltà, sembra intenzionato a non fare acquisti di svincolati, preferendo attendere pazientemente il ritorno in campo del calciatore portoghese.