Napoli, Mazzarri ci crede: “Possiamo ancora vincere lo scudetto”

Calendario favorevole per la rimonta

L’algoritmo dà solo l’1,4% di possibilità al Napoli di confermarsi campione d’Italia, ma in casa azzurra c’è ancora chi crede nella rimonta. Il neo tecnico Walter Mazzarri è convinto che i 10 punti di svantaggio dal primo posto siano ancora recuperabili, complice un calendario tutto sommato favorevole nelle prossime settimane.

Dopo la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, infatti, il Napoli affronterà anche le dirette concorrenti Inter e Juventus oltre alla doppia sfida degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Un tour de force in cui gli azzurri si giocheranno le residue chance di rimonta in campionato.

Formazione anti-Atalanta: chance per Cajuste

Mazzarri ha le idee chiare sulla formazione anti-Atalanta: in porta Gollini, con Rrahmani e il giovane Natan. Terzini Di Lorenzo e Olivera, con il portoghese Mario Rui out per problemi fisici. A centrocampo chance per il nuovo acquisto Cajuste in mediana accanto a Lobotka, con Zielinski, se recupera, nel ruolo di sottopunta. In attacco il tridente Kvaratskhelia-Raspadori-Politano.

L’obiettivo è iniziare nel migliore dei modi questo ciclo terribile che attende gli azzurri. Mazzarri punta sull’effetto-sorpresa e sulla ritrovata compattezza del gruppo per tentare una rimonta che ad oggi sembra impossibile. Ma nel calcio mai dire mai, e il tecnico toscano vuole provarci fino all’ultimo istante della stagione.

Credere nell’impresa

I tifosi napoletani si aggrappano alle sue motivazioni e al fatto che il gruppo sembra aver ritrovato il sorriso dopo l’avvicendamento in panchina. Certo rimontare 10 punti non sarà facile, ma questo Napoli ha dimostrato in passato di poter vincere e convincere quando nessuno se lo aspetta, dunque i presupposti per crederci fino in fondo ci sono eccome.

Molto dipenderà dal match di sabato sul campo dell’Atalanta: una vittoria rilancerebbe prepotentemente le ambizioni di alta classifica degli azzurri. Poi ci sarà la doppia sfida al Real Madrid in Champions da vivere al massimo prima dello scontro diretto contro l’Inter al Maradona. Insomma, in quindici giorni il Napoli si giocherà una fetta delle sue chance di rimonta.

Mazzarri sta lavorando anche sulla testa dei giocatori, che devono credere nell’impresa nonostante tutto e tutti. Serve l’apporto di leader come Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa e Kvaratskhelia per trascinare il gruppo verso un obiettivo che sembra quasi impossibile ma che invece può ancora essere raggiunto.

Il tecnico toscano è abituato alle sfide difficili, del resto Napoli e Mazzarri si conoscono bene e insieme hanno già fatto sognare i tifosi in passato. L’auspicio è che la scintilla possa riaccendersi al più presto.