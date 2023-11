Kvaratskhelia salta spareggi Georgia: errore imperdonabile del CT

Khvicha Kvaratskhelia, stella della Georgia, mancherà gli spareggi per Euro 2024 a causa di un errore del CT Giorgi Katsitadze.

Clamoroso errore del commissario tecnico della Georgia Khatsadze, che costerà carissimo alla nazionale nei decisivi spareggi di qualificazione ad Euro 2024.

Khvicha Kvaratskhelia, stella della squadra e del Napoli, sarà infatti squalificato e non potrà scendere in campo negli spareggi che la Georgia deve affrontare per strappare il pass per la fase finale.

Sogno Europeo Compromesso per Kvaratskhelia

La Georgia, dopo aver conquistato l’accesso ai playoff, si preparava ad affrontare sfide cruciali contro il Lussemburgo e potenzialmente contro la vincente tra Grecia e Kazakistan. Tuttavia, il sogno di unirsi alle squadre già qualificate per il sorteggio del 2 dicembre si è parzialmente offuscato.

L’Errore del CT

Il CT Katsitadze ha candidamente ammesso di non aver studiato il regolamento, convinto che le squalifiche dei gironi venissero azzerate. Invece, il giallo rimediato da Kvaratskhelia contro la Spagna varrà un turno di stop proprio nella sfida decisiva.

“Chiedo scusa per questo errore, non ho rivisto i punti del regolamento. Mi sento malissimo” ha dichiarato Khatsadze dopo l’incredibile gaffe. Ora la Georgia, che sogna gli Europei, dovrà provare ad arrivarci senza il suo miglior giocatore.

Le Conseguenze per la Georgia

La Georgia ora affronterà il Lussemburgo senza il suo miglior giocatore, una perdita significativa per la squadra. Questo errore non solo pesa sulle spalle del CT, ma anche sui giocatori, che credevano di avere una sorta di immunità per gli spareggi.

Una leggerezza imperdonabile quella di Katsitadze, i tifosi sono furiosi. Kvaratskhelia non potrà trascinare i suoi compagni nel doppio spareggio decisivo, un’assenza che può costare carissima.