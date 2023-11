Kvaratskhelia-Napoli, si lavora al rinnovo: le cifre e la verità sulla clausola

Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia con un rinnovo fino al 2028/2029: ingaggio verso i 3-3,5 milioni, si ragiona su una clausola da 100 milioni.

CALCIO NAPOLI. Nonostante un avvio di stagione non brillante come nella scorsa annata, Khvicha Kvaratskhelia resta il principale pericolo per le difese avversarie ogni volta che scende in campo con la maglia del Napoli.

Il club azzurro se lo coccola e vuole costruire insieme a lui un futuro vincente, partendo dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L’agente del georgiano ha già confermato l’intenzione di prolungare con De Laurentiis.

Si parla di un accordo fino al 2028 o 2029 sulla base di 3-3,5 milioni netti a stagione, con bonus fino a 4 milioni. Un adeguamento importante rispetto all’attuale ingaggio da 1,3 milioni.

C’è grande ottimismo per la fumata bianca, con Kvaratskhelia che si trova benissimo a Napoli e la società che non vuole privarsi del suo talento più cristallino.

Discorso diverso per il futuro, con diversi top club europei che hanno messo gli occhi sul georgiano. Difficile una cessione a gennaio, ma in estate potrebbero arrivare offerte monstre.

De Laurentiis non si siede al tavolo per proposte sotto i 100 milioni. Ed è per questo che nel rinnovo si ragiona sull’inserimento di una clausola rescissoria intorno a quella cifra. Le pretendenti di Premier League e Liga sono avvisate.