Napoli, la cura Mazzarri funziona, arriva una bella notizia

Con Walter Mazzarri il Napoli ha ritrovato il sorriso, a Castel Volturno si respira un clima più disteso e i giocatori sono più sorridenti.

Notizie calcio Napoli – Il tecnico Walter Mazzarri sta gradualmente conoscendo tutti i giocatori del Napoli a Castel Volturno, in vista dell’impegno di sabato contro l‘Atalanta. Il suo arrivo sembra aver portato una ventata di freschezza nello spogliatoio azzurro.

I giocatori sono tornati più sorridenti e con il volto disteso rispetto alle ultime uscite con Rudi Garcia. Si dialoga di più, si scherza e si lavora forte in vista della seconda parte di stagione.

È proprio questa ritrovata armonia la prima “notizia meravigliosa” per il Napoli targato Mazzarri. Compattare il gruppo era il primo step necessario per rilanciare le ambizioni di classifica degli azzurri.

Ora i tifosi si aspettano una pronta risposta sul campo già da sabato. Il tecnico toscano è motivatissimo e non concede nessuno svago, solo lavoro e concentrazione per far tornare grande il “suo” Napoli.

La cura Mazzarri sembra dunque funzionare soprattutto sotto l’aspetto emotivo. Clima finalmente disteso a Castel Volturno, si vedrà presto se questa ritrovata armonia porterà anche i risultati sperati.