De Laurentiis operato al menisco, intervento riuscito a Villa Stuart

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è sottoposto a un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro presso la clinica Villa Stuart a Roma.

Notizie Calcio Napoli -Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato operato oggi, mercoledì 22 novembre, al menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart a Roma dal professor Pierpaolo Mariani.

De Laurentiis è arrivato in clinica alle ore 16 ed è stato dimesso verso le 20, come comunicato dalla società partenopea tramite i propri canali ufficiali. Si è trattato di un’operazione programmata da tempo per risolvere un problema al menisco che affliggeva il presidente.

I tempi di recupero non sono stati resi noti, ma normalmente per questo tipo di interventi bastano poche settimane prima di poter tornare alle normali attività. Nessun allarme dunque per le condizioni di salute di De Laurentiis, che si dedicherà ora ad un periodo di convalescenza prima di tornare al timone della società azzurra.

La nota della SSC Napoli non entra nei dettagli medici ma parla di “intervento perfettamente riuscito”, quindi filtra ottimismo sul decorso post-operatorio del patron. Nei prossimi giorni si avranno probabilmente maggiori informazioni sui tempi di recupero previsti per De Laurentiis dopo l’operazione odierna.