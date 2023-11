Gasperini stuzzica il Napoli: "Sono in difficoltà, magari quest’anno..."

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in vista della sfida contro il Napoli: “Gli azzurri sono in difficoltà, chissà che quest’anno…”.

Notizie calcio Napoli – In vista della sfida di campionato contro il Napoli, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A. L’allenatore degli orobici si è soffermato sul momento difficile che stanno attraversando gli azzurri: “Il Napoli sta vivendo delle difficoltà quest’anno e questo aumenta le possibilità per la zona Champions League. Chissà che quest’anno…”.

Parole che testimoniano come Gasperini veda nel match casalingo contro la squadra dell’ex Walter Mazzarri un’occasione da non fallire per avvicinare la zona Champions, complice il periodo negativo del Napoli culminato con l’esonero di Rudi Garcia.

“Dovremo pensare a una gara alla volta, sperando di raccogliere più punti possibili”, ha precisato Gasperini, che ha poi ricordato anche alcuni derby di Genova del passato contro la Sampdoria di Mazzarri. Insomma, la sfida contro il Napoli viene vista come uno snodo cruciale per la rincorsa europea dell’Atalanta.