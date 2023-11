Arbitri Serie A: Guida al Derby d’Italia, Mariani per Atalanta-Napoli. Ricordate l’ultima volta cosa fece?

Designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A: Mariani dirigerà Atalanta-Napoli, mentre Guida avrà Juve-Inter.

Notizie calcio Napoli – Il prossimo turno di Serie A si preannuncia ricco di emozioni e incontri cruciali. L‘Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha annunciato gli arbitri per le partite in programma, con particolare attenzione rivolta al derby d’Italia tra Juventus e Inter e alla sfida tra Atalanta e Napoli.

Guida al Derby d’Italia

La sfida clou dell’Allianz Stadium, Juventus contro Inter, vedrà al comando l’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata. Non è la prima volta per Guida in un match di tale calibro, avendo già diretto il derby d’Italia l’8 marzo 2020, in cui la Juventus si impose per 2-0 con reti di Ramsey e Dybala. Ad assistere Guida ci saranno Meli e Alassio come assistenti, Massa in qualità di quarto ufficiale, mentre al VAR troveremo Irrati e Meraviglia.

Mariani per Atalanta-Napoli

L’altro incontro di spicco, Atalanta contro Napoli, sarà diretto da Maurizio Mariani. Questa partita segnerà il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. La squadra arbitrale sarà completata da Giallattini e Rossi come assistenti, Ghersini nel ruolo di quarto uomo, e Valeri e Paterna al VAR.

L’ultima volta che il Napoli ha incontrato Mariani è stato proprio contro l’Atalanta e non andò benissimo. Mariani concesse un rigore ai bergamaschi, aiutato dal solito Irrati al VAR per un presunto tocco di mano di Osimhen, dai video emerse chiaramente che il nigeriano aveva toccato la palla con la spalla e non con la mano.

Mariani fu protagonista la scorsa stagione anche nella sfida contro il Milan, non fischiando un rigore netto per il Napoli.

Le Altre Designazioni del Turno

Per quanto riguarda le altre partite, Prontera dirigerà Salernitana-Lazio, Di Bello sarà al fischio per Milan-Fiorentina, mentre Cagliari-Monza vedrà l’arbitraggio di Marchetti. Sozza si occuperà di Empoli-Sassuolo, Zufferli sarà a Frosinone per il match contro il Genoa, e Massimi arbitrerà Roma-Udinese all’Olimpico. I posticipi del lunedì, Verona-Lecce e Bologna-Torino, saranno diretti rispettivamente da La Penna e Colombo.