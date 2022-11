Atalanta-Napoli: tocco di mano di Osimhen in area: Irrati e Mariani concedono il rigore

Atalanta-Napoli ha lasciato in eredità anche episodi da moviola: il più importante quello che ha portato ad un rigore a favore dei bergamaschi.

E’ servito un calcio di rigore per sbloccare Atalanta-Napoli, uno dei big match del tredicesimo turno del campionato di Serie A.

La sfida del Gewiss Stadium ha quindi lasciato in eredità il più classico degli episodi da moviola. Il tutto è avvenuto al sedicesimo minuto quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra, è scaturita una clamorosa azione confusa nei pressi della porta del Napoli, che non ha poi che si è chiusa con un paio di respinte dei difensori partenopei che sono così riusciti a sventare la minaccia.

Riguardando per l’azione è parso fin da subito evidente come Osimhen abbia deviato la traiettoria di un pallone destinato ad Højlund con la spalla, ma per Mariani e il VAR Irrati il nigeriano ha colpito il pallone con il braccio destro (troppo largo), rendendo così più complicata la conclusione dell’attaccante dell’Atalanta.

Sul dischetto si è poi presentato Lookman che al 19’ ha segnato il goal del momentaneo 1-0. I partenopei reagiscono alla buona partenza dell’Atalanta trovando il pareggio dopo 4 minuti con Osimhen di testa e il vantaggio al 35′ con Elmas, abile nel lasciar scorrere un pallone in area e battere di sinistro Musso.

Manca anche un rosso a Demirale per alcune entrate bruttissime su Osimhen.