Canzoni 8D: ecco come funziona la nuova frontiera della musica

Le canzoni 8D stanno spopolando sul web e tramite whatsapp. La nuova frontiera della musica ah trovato un’altra dimensione, molto apprezzata.

Immergersi nel suo, sentirsi all’interno della canzone circondato dagli strumenti. E’ questa la prima sensazione che si ha quando si indossano le cuffie e si comincia ad ascoltare questo tipo di musica.

Le canzoni 8D stanno diventando sempre più cliccate in rete e stanno letteralmente spopolando su whatsapp. In realtà la tecnologia 8D non è una nuovissima invenzione, ma la diffusione reale si sta scoprendo proprio negli ultimi giorni. Il fenomeno sta spopolando non solo in Italia ma praticamente in tutta Europa, complice anche l’elevatissimo numero di messaggi che quotidianamente la gente si scambia. La musica in questa dimensione va ascoltata rigorosamente con le cuffie, altrimenti se ne perde tutto il senso e l’effetto. In rete si possono trovare già tantissime canzoni con questo tipo di tecnologia.

Canzoni e musica 8D: come funziona

A spiegare il funzionamento di questa dimensione di musica è il tecnico e produttore del suono Andrés Mayo che a Infobae spiega:

Questa musica si basa sulla manipolazione di fase che praticamente impedisce al cervello di identificare da dove viene il suono. Grazie al lavoro di mix che genera le canzoni 8D (che si avvicina al concetto di musica a 360° o binaturale) la mente umana viene trasportata in un parco giochi, con i suoni che vanno e vengono e regalano una sensazione di spazialità. In questo modo la musica ha il modo di spaziare e non viene rilegata alle due fonti sonore del lato destro e lato sinistro”.

Riuscire a spiegare a parole questo nuovo tipo di tecnologia è veramente molto complicato. Per questo vi proponiamo una serie di brani, in cui potrete apprezzare la musica con questi nuovi effetti, in grado di trascinarvi in una nuova dimensione.

Ecco alcune canzoni 8D:

Queen – Bohemian Rhapsody 8D Audio

Pink Floyd – Comfortably Numb 8D Audio

Eminem – Lose Yourself 8D Audio

Beyonce – Halo 8D Audio