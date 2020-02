Callejon destino in bilico, non si esclude una clamorosa permanenza

Josè Callejon ed il contratto in scadenza con il Napoli, un tema d’attualità che Il Mattino ripropone una clamorosa indiscrezione: può rinnovare.

Il futuro di José Calljeon ancora in bilico. Il calciatore ha il contratto in scadenza a fine anno e fino ad ora non c’era stato alcuni spiraglio per un suo possibile rinnovo. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino la trattativa con il Napoli si potrebbe clamorosamente riaprire. “Può succedere di tutto” fa sapere l’entourage del calciatore. Dunque non si esclude la possibilità che Callejon possa restare a Napoli anche al termine di questa travagliata stagione. A confermare l’ipotesi ci sarebbe anche la volontà del calciatore di restare in Campania. In ogni caso la partita non è ancora chiusa dato che il giocatore continua a ricevere offerte. Dalla Spagna sono tante le squadre che stanno fiutando un affare a parametro zero, per un calciatore che può fare ancora la differenza.

Rinnovo Mertens e Callejon

Con la clamorosa riapertura di un rinnovo di Callejon (si pensa ad un biennale ndr), c’è anche la notizia di un riavvicinamento del Napoli a Mertens. L’attaccante belga ha siglato il suo gol numero 121 con la maglia del Napoli nella sfida con il Barcellona. Oramai è un bomber a tutti gli effetti ed a 33 anni è ancora integro fisicamente. L’Inter farebbe carte false per prenderlo a parametro zero, ma il Napoli vuole trattenerlo. Il discorso per Callejon è diverto, perché De Laurentiis non farebbe grandi sconti per tenere lo spagnolo ma nelle ultime ore c’è stata un’apertura. Ora bisognerà capire come si evolve la situazione, ma soprattutto se gli agenti del calciatore troveranno l’accordo economico con il patron del Napoli che non è disposto ad alzare l’ingaggio del giocatore. Intanto si attendono notizie anche Koulibaly, che pare sempre più vicino alla cessione con destinazione Parigi.