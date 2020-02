Insigne recupera col Torino. Gattuso pensa al tunover

Lorenzo Insigne ha smaltito la botta rimediata nel finale di gara con il Barcellona e ci sarà col Torino. Intanto Gattuso sta studiando il turnover.

Ci sono partite (tante) da giocare e forza da centellinare. Lo sa Gennaro Gattuso che può gioire per il recupero di Dries Mertens e quello di Lorenzo Insigne. Il più grave tra i due era sicuramente il belga, che nella sfida di Champions League con il Barcellona ha rimediato una dolorosa botta alla caviglia. Anche Insigne ha avuto problemi nel finale di gara ma l’allarme è rientrato. Il capitano sarà sicuramente in campo nella sfida con il Torino. Il talento napoletano è uno dei punti fermi per Gattuso che lo ha responsabilizzato e fatto sentire importante, con Insigne che lo sta ripagando a suon di buone prestazioni. Il tecnico del Napoli, però, deve dosare anche le forze così per il match di campionato di sabato sta studiando il turnover.

Cambi e ballottaggi: le scelte di Gattuso

Se Insigne ha già una maglia da titolare sulle spalle non si può dire la stessa cosa di Mertens. Le condizioni del belga saranno valutate ma per ora resta in ballottaggio con Milik. Inoltre per la sfida di Serie A col Torino si scaldano pure Politano, Allan ed Elmas. I tre sono seri candidati a vestire una maglia da titolare. Politano è pronto a prendere il posto di Callejon che ha offerto la solita partita generosa con il Barcellona, match in cui si è divorato il gol del vantaggio dopo un grande assist di Milik. Allan potrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz che pure le ha giocate tutte, mentre Elmas può insidiare vari settori del campo dall’attacco al centrocampo. Chi sicuramente resterà fuori dal match è Kalidou Koulibaly, ancora alle prese con un infortunio. Per il difensore senegale si parla di cessione, con il Psg alle porte.