CorSport – Il punto sulle trattative di mercato: Zerbin resta, si lavora a quattro cessioni

Il Napoli di De Laurentiis lavora alle uscite: Zerbin resta, si punta a cedere Idasiak, Zedadka e altri due calciatori.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nella fase decisiva, con il club di Aurelio De Laurentiis che punta a sfoltire la rosa prima del fatidico ‘gong’ di chiusura del calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro è impegnato sul fronte delle cessioni.

L’obiettivo è quello di piazzare almeno quattro calciatori considerati non indispensabili dall’allenatore Rudi Garcia. Tra questi c’è il portiere Idasiak, chiuso nelle gerarchie da Meret. Anche Zedadka è destinato a partire, con diverse offerte arrivate dalla Francia per il laterale algerino.

Discorso diverso invece per Alessio Zerbin. L’esterno offensivo, che si era già messo in mostra in seguito all’ottima stagione in prestito al Frosinone, non lascerà Napoli. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Zerbin gode della stima di Rudi Garcia e resterà in azzurro per mettersi a disposizione del tecnico.

Oltre a Idasiak e Zedadka, il Napoli punta a cedere altri due elementi. L’obiettivo di De Laurentiis è sfoltire la rosa e ricavare un tesoretto da poter reinvestire sul mercato negli ultimi giorni di trattative. Il countdown per la chiusura del calciomercato estivo è già partito.