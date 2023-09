PRONOSTICI NAPOLI – LAZIO: SCONTRO AL VERTICE IN ARRIVO PER GLI AZZURRI

La sfida tra campani e laziali non sarà solo uno dei tanti scontri di livello della nostra Serie A, ma anche un revival di ciò che è stato a livello di allenatori; se da un lato c’è difatti lo storico ex Maurizio Sarri, pronto a fare lo scherzetto ai partenopei, dall’altra invece c’è un Rudi Garcia con un passato giallorosso.

Profumo di derby e di scontro con il grande ex in arrivo quindi!

Guardando oltre questi che esulano dal campo, Napoli – Lazio è anche una bellissima partita dal punto di vista degli interpreti che scendono sul terreno da gioco: parliamo di due grandi squadre che hanno chiuso rispettivamente prima e seconda durante il campionato appena concluso, pertanto si tratta di un match dove la qualità la fa da padrone.

Ci sono tanti giocatori di livello, da una parte e dall’altra, che possono decidere sfide di questo tipo in qualsiasi momento: un tiro da fuori, un dribbling che porta alla superiorità numerica, una verticalizzazione improvvisa. Può succedere veramente di tutto!

Andiamo quindi a vedere, nel paragrafo successivo, in che modo le due squadre arrivano a questa grande sfida: quali sono i giocatori da tenere d’occhio? In che modo le due squadre si dispongono in campo? Tutte domande a cui daremo risposta proprio qui sotto!

PRONOSTICI NAPOLI – LAZIO: MODULI SPECULARI PER LE DUE SQUADRE

Se le due squadre manterranno fede a quanto hanno fatto finora, assisteremo ad una partita con due 4-3-3 uno contro l’altro. È questo modulo il dogma non solo di Maurizio Sarri, ma anche del tecnico francese del Napoli, Rudi Garcia.

I giocatori più pericolosi crediamo che, stavolta, siano tutti in mezzo al campo: il centrocampo sarà infatti la zona nevralgica in cui si deciderà l’esito di questa partita.

Se dalla parte del Napoli c’è il grandissimo talento di Lobotka, la fisicità e intelligenza tattica di Anguissa e l’estro di Zielinski, dall’altra c’è moltissima qualità, dato che Luis Alberto, Kamada e gli altri sono degli autentici assi dal punto di vista tecnico.

Ci saranno tantissimi duelli individuali proprio per il fatto che si gioca a specchio, ed è chi avrà la meglio in questi scontri uno contro uno che potrà avanzare e creare maggior pericoli nella metà campo avversaria.

Adesso è tempo di andare a leggere le quote e svelare i nostri pronostici per Napoli – Lazio: siamo pronti? Leggi il prossimo paragrafo per avere un quadro completo e definitivo su questa grande sfida di Serie A.

PRONOSTICI NAPOLI – LAZIO: QUOTE MOLTO EQUILIBRATE, ED È NORMALE SIA COSÌ

Napoli Pareggio Lazio 1.63 3.90 5.27

Se diamo uno sguardo alle quote e ai pronostici di Napoli – Lazio, vediamo come la quota per una vittoria del Napoli è pari a 1.63.

Dall’altra parte, una vittoria dei ragazzi di mister Sarri viene offerta a 5.27.

Il pareggio è invece dato a 3.90.

Giocare a Napoli non è mai semplice per nessuno, e questo ci fa credere che la squadra azzurra abbia un leggerissimo vantaggio sui capitolini; Sarri però ha un’esperienza tale (e lo stesso i suoi ragazzi) che non avrà problemi a preparare questa trasferta, per quanto insidiosa possa essere.

Con questo non vogliamo dire che la Lazio non subirà il fattore campo, ma di sicuro non è il tipo di squadra da farsi impressionare più di tanto dalla tifoseria avversaria.