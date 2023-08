Gazetta: Napoli, Garcia cambia ruolo a Kvaratskhelia: non sarà più solo ala sinistra

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico Garcia utilizzerà Kvaratskhelia non più solo come ala ma anche da trequartista per avvicinarlo alla porta.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Novità tattiche in casa Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico Rudi Garcia sta pensando di utilizzare il georgiano non più solo come ala sinistra, ma anche nel ruolo di trequartista.

L’intento è quello di rendere Kvaratskhelia più imprevedibile e allo stesso tempo più incisivo in zona gol, avvicinandolo alla porta. Nella scorsa stagione agiva prevalentemente largo a sinistra, mentre ora sarà più coinvolto nel vivo della manovra offensiva.

Già contro il Sassuolo si sono visti dei movimenti più centrali di Kvaratskhelia, che partendo da sinistra si accentrava per duettare con i compagni. Un cambiamento studiato da Garcia che dovrebbe esaltare le qualità del georgiano, tra i protagonisti dello scudetto azzurro.

In attesa di definire il rinnovo di contratto, con l’agente Mamuka Jugheli a Napoli per trattare l’adeguamento, Kvaratskhelia si prepara ad una nuova stagione da assoluto protagonista, ma con una posizione in campo leggermente diversa.